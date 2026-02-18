أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية

أعلنت أفغانستان إطلاق سراح 3 باكستانيين محتجزين خلال المعارك بين البلدين في أكتوبر العام الماضي، بوساطة من المملكة العربية السعودية

وقال المتحدث الرسمي ذبيح الله مجاهد، أنه انطلاقاً من سياسة أفغانستان القائمة على إقامة علاقات إيجابية مع جميع الدول، ولقرب حلول شهر رمضان، "واستجابة لطلب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديراً لزيارة وفدها المفاوض الذي وصل إلى كابل يوم أمس الاثنين، أفرجت عن ثلاثة محتجزين باكستانيين".

وأوضح ذبيح الله مجاهد أنهم احتجزوا خلال الاشتباكات مع الجانب الباكستاني في 12 أكتوبر 2025، وجرى تسليمهم إلى الوفد السعودي.