شاهد بالفيديو.. في روح رياضية جميلة.. نائب رئيس نادي الهلال “العليقي” يجري نحو مدرجات جمهور المريخ ليبارك لهم الفوز بالديربي

قام نائب رئيس نادي الهلال, ورئيس القطاع الرياضي, محمد إبراهيم العليق, بلفتة جميلة نال بها إحترام جمهور المنافس المريخ. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, توجه نائب رئيس نادي الهلال, صوب مدرجات جمهور المريخ, برواندا ليبارك لهم الإنتصار على فريقه في الديربي. خطوة العليقي, عكست الروح الرياضية الجميلة, على الرغم من الخسارة المؤلمة لناديه في الديربي أمام المريخ بهدفين مقابل هدف. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

