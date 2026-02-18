بالصورة.. السلطانة هدى عربي لجمهورها في المحروسة: (ناس مصر.. دايرين تحضروا اغاني واغاني تصوموا معانا بس)

مازحت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, جمهورها بدولة مصر, وذلك عبر تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت السلطانة, من مقر إقامتها بالعاصمة الإماراتية, أبو ظبي, ممازحة جمهورها العريض بالمحروسة. وقالت هدى عربي, في تدوينتها التي أثارت ضحكات الجمهور: (ناس مصر …. الله كم !؟ دايرين تحضروا اغاني واغاني تصوموا معانا بس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

