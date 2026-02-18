شاهد بالصورة.. الفنانة عشة الجبل تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها وجمهورها: (الشيخة جبلية حضرانة)

تداول محبي ومعجبي الفناة السودانية, الضجة عشة الجبل, صور حديثة لمطربتهم المفضلة وذلك عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصور المتداولة جاءت من أحدث ظهور للمطربة الملقبة بالجبلية, خلال إحيائها حفل بالسودان. محبي المطربة الضجة تسابقوا على كتابة تعليقات الغزل في الفنانة الشابة, حيث كتبت إحدى الصفحات على الصور: (الشيخة جبلية حضرانة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

