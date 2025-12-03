سعر سهم أسمنت الرياض (3092) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 03-12-2025

انخفض سعر سهم الإنماء (IHGS) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثر السهم في وقت سابق باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لهذا تميل توقعاتنا نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 3.013 ريال، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 3.454 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد