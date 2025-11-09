رسميًا.. السعودية تطلق تأشيرة جديدة تسمح بدعوة الأصدقاء لزيارة المملكة

تعمل المملكة العربية السعودية، بكل الطرق لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار لزيارة المملكة، يتم إصدار قرارات دورية وتقديم تسهيلات كبيرة في مجال فتح التأشيرات وإتاحتها أمام الزوار من خارج المملكة، آخر هذه القرارات كان إتاحة التأشيرة الشخصية لزيارة المملكة.

السعودية تطلق تأشيرة جديدة تسمح بدعوة الأصدقاء لزيارة المملكة

التأشيرة الشخصية في السعودية تعني أنه بإمكان أي مواطن سعودي دعوة أصدقائه غير السعوديون لزيارة المملكة عبر إصدار تأشيرة شخصية تتيح لهم زيارة المملكة في أي وقت كان. يعتبر هذا القرار دليل دامغ على التسهيلات والتحسينات في مجال إتاحة التأشيرات أمام الزوار لزيارة المملكة.

و توفر هذه التأشيرة مزايا نوعية مقارنة بتأشيرات مماثلة إذ يمكن دعوة أكثر من صديق في نفس الوقت وإصدار تأشيرات لهم كما يمكن إصدار هذه التأشيرات لفترة واحدة أو فترات متعددة وإضافة إلى ذلك يمكن من خلال هذه التأشيرة أداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة والمكوث في المملكة لمدة 90 يوم.

الهدف من التأشيرة الشخصية

تهدف المملكة العربية السعودية من إتاحة التأشيرة الشخصية إلى استقطاب ملايين الزوار سنويًا وتحقيق أهدافها في مجال السياحة وخصوصاً تلك المرتبطة برؤية 2030.ليس هذا فقط إذ تسعى المملكة إلى التعريف بثقافتها وتراثها وإرثها الحضاري ورسم صورتها في أذهان الناس في معظم دول العالم، يقول الخبرة إنّ تحقيق هذه الأهداف يتطلب إجراءات شجاعة مثل إتاحة التأشيرة الشخصية.