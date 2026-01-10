اليوم تكمل الحرب التي أشعلتها دويلة الإمارات العربية علي بلادنا ألف يوم من صفحات الزمان ..

■ ألف يوم مرّت عصيبة علي شعبنا وأمتنا السودانية التي قابلت إبتلاء الحرب بجسارة لم يسبق لها نظير وبعزمٍ ستخلده سيرة البطولة وملاحم الكرامة والفداء ..

■ ألف يوم من حرب أفرزت واقعاً مأساوياً لم يعهده تاريخ الحروب قديماً وحديثاً .. إذ لم يجتمع في تاريخ الحروب قديمها وحديثها القتل والنهب والسرقة والاغتصاب .. الخيانة والخيابة والتآمر !!

■ ألف يوم من الحرب اللعينة علي بلادنا وقد كسر شعبنا المؤامرة وأحالها إلي بوار ..

■ كسر الشعب السوداني بفضل من الله وعون جيوش التمرد .. تم تدمير النسخ الأصلية من قوتها الصلبة وأحال مشروعها التآمري إلي رماد ..

■ ألف يوم من الحرب علي بلادنا شهد خلالها السودان وحدةً وتلاحماً أسطورياً علي خلف الجيش السوداني والقوات المساندة له بكل تشكيلاتها .. ألف يوم من الحرب اللعينة علي شعبنا لم تلن خلالها قناة العزيمة ولم يتزحزح جبل الصبر ولم تضعف إرادة المضي قدماً حتي تطهير كامل التراب من رجس شيطان الإمارات ودنس كلاب صيدها الجائعة ..

■ ألف يوم من الحرب اللعينة علي بلادنا أظهر خلالها الشعب السوداني ثباتاً وتلاحماً كسر شوكة المؤامرة وكشف حجم وأبعاد المخطط اللئيم لتفتيت وتمزيق أوصال هذه المنطقة الحيوية من المحيط إلي الخليج .. ومن النهر إلي البحر ..٠

■ ألف يوم من الحرب اللعينة علي بلادنا عادت بعقبها جموع السودانيين إلي ديارهم وهم أكثر قناعةً وتمسكاً بترابهم .. هاهي الخرطوم تبدأ رحلة التعافي .. وهاهي المدن والقري الوادعة التي استباحتها عصابات الأوباش والمرتزقة قد عادت تحفها عافية الروح والبدن ..

■ ألف يوم من الحرب اللعينة علي بلادنا زادت من يقين الشعب بربه أن النصرَ علي ماتبقي من جيوب المؤامرة قادمٌ وإن تأخرَ فجرُه ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد