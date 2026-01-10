انت الان تتابع خبر تفاصيل زيارة قاآني لبغداد الأخيرة.. وساطة لحل الخلاف بشان نزع السلاح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر قولها ان "قاآني، أجرى خلال اليومين الماضيين زيارة غير معلنة إلى بغداد"، مشيرة الى ان "لدى طهران خطة موازية لاحتواء الخلافات التي نشبت مؤخراً بين الفصائل التي قَبل بعضها بنزع سلاحها وتسليمه للدولة، بينما رفضها البعض الآخر ذلك".

وذكرت ان "زيارة قاآني وُصفت بالخاطفة للوقوف على أسباب الخلاف بين الفصائل وكيفية احتوائه، حيث أن الجزء الأساسي في زيارة قاآني هو ملف سلاح الفصائل وتنظيمه، في إطار مساعٍ تهدف إلى احتواء أي خلافات محتملة بين تلك الفصائل بشأن آليات التعامل مع هذا الملف، وضمان عدم تحوله مصدر توتر داخلي أو صراع بين الأطراف المعنية".

وبينت المصادر أن "قاآني أكد على وحدة الموقف ومنع أي تباينات أو تصعيد داخلي، مع التشديد على أهمية معالجة الملف ضمن أطر منسقة تضمن الاستقرار الأمني وتفادي الانعكاسات السلبية على المشهد العام في العراق".

