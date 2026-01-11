أفيال كوت ديفوار في قفص الفراعنة بالثلاثة!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أكادير: ضرب المصريون موعداً نارياً مع منتخب السنغال في الدور قبل النهائي لبطولة أمم افريقيا المقامة حالياً في المغرب، فقد تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي البطولة بفوزه على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة أقيمت مساء السبت على ملعب "أدرار" في مدينة أكادير المغربية.

وفرض القائد محمد صلاح نفسه نجما للمباراة بصناعته الهدف الثاني وتسجيله الثالث، وحصل على لقب وجائزة رجل المباراة، ورفع رصيده إلى 4 أهداف في النسخة الحالية للبطولة لتستمر المنافسة بينه وبين النجم المغربي براهيم دياز على لقب هداف البطولة، ولازال دياز يتفوق بفارق هدف عن صلاح، فقد سجل خماسية للمغرب منذ بداية البطولة.

وأحرز منتخب مصر الهدف الأول عن طريق عمر مرموش في الدقيقة الرابعة، بعد تمريرة من إمام عاشور استغلها مهاجم مانشستر سيتي وانفرد بالمرمى مسددا الكرة في الشباك. وفي الدقيقة 32 سجل رامي ربيعة الهدف الثاني بعد عرضية من صلاح ليضعها برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 40، جاء هدف منتخب كوت ديفوار الأول بعد ركلة حرة اصطدمت بأحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر، قبل أن تسكن الشباك، وجاء هدف مصر الثالث عن طريق صلاح في الدقيقة 52، بعد تمريرة من إمام عاشور استغلها نجم ليفربول مسددا الكرة في الشباك، لتصبح النتيجة 3-1.وفي الدقيقة 73، أضاف جيلا دوي الهدف الثاني، لكنه لم يكن كافيا لأبطال إفريقيا لاستكمال حملة الدفاع عن اللقب.

وبذلك يتأهل منتخب مصر لمواجهة السنغال في مباراة الدور نصف النهائي التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، في تكرار للمباراة النهائية بين المنتخبين في النسخة قبل الماضية 2021 في الكاميرون التي انتهت بفوز "أسود التيرانغا" بركلات الترجيح.

أما عن صلاح فقد حقق رقماً جديداً بالهدف الذي سجله في المباراة لأنه بهذا الهدف، تساوى مع عدد من أساطير الكرة الأفريقية، على رأسهم حسام حسن، بالإضافة إلى الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري ديدييه دروجبا، والغاني أندريه أيو، كأكثر اللاعبين تسجيلاً أمام عدد مختلف من المنتخبات في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بعدما وصل إلى الهدف الـ 11.