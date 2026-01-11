أن بي ايه: ميتشل يقود كافالييرز للثأر من تمبروولفز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل دونوفان ميتشل 28 نقطة ومرر 8 كرات حاسمة وقاد كليفلاند كافالييرز للثأر من مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 146 134 السبت، في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

بعد يومين من الخسارة أمام مينيسوتا، تألق مع كافالييرز إلى جانب ميتشل، زميله إيفان موبلي صاحب 24 نقطة بفضل 11 تسديدة ناجحة من أصل 16، والبديل جايلون تايسون برصيد 23 نقطة.

قال ميتشل "تقدموا بفارق 12 نقطة، لكننا رددنا، وفعلنا ما يلزم وحققنا الفوز"، مشيرا إلى التطور الذي طرأ على أداء كافالييرز منذ خسارة الخميس.

وأضاف "أجرينا بعض التعديلات. ركزنا جيدا ونفذنا خطتنا ببراعة، وقدمنا أداء جيدا. واصلنا الضغط، وحاولوا العودة في النتيجة، لكننا واصلنا على المنوال نفسه".

وأضاف داريوس غارلاند 22 نقطة لكافالييرز، بينما ساهم سام ميريل بـ 20 نقطة، مسجلا 5 من أصل 6 رميات ثلاثية، وجاريت آلن 16 نقطة و11 متابعة.

وبرز أنتوني إدواردز في صفوف تمبروولفز برصيد 25 نقطة، بينما سجل جوليوس راندل 22 نقطة، وأضاف البديل ناز ريد 23 نقطة، منها 5 من أصل 6 محاولات ثلاثية.