تكنولوجيا: واتساب يطلق ثلاث ميزات جديدة تغيّر تجربة الدردشات الجماعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعمل واتساب اليوم على الارتقاء بتجربة الدردشات الجماعية من خلال إطلاق ثلاث ميزات جديدة تهدف إلى جعل التواصل أكثر تنظيمًا وتفاعلاً.

تتيح الميزة الأولى، وهي وسوم الأعضاء، إمكانية إضافة وسم تعريفي يوضح دورك داخل كل مجموعة، مع مرونة كاملة لاختيار وسم مختلف لكل دردشة تشارك فيها، مما يساعد الأعضاء على فهم الأدوار بسهولة أكبر.

بعد ذلك، يقدّم واتساب ميزة الملصقات النصية، حيث أصبح بالإمكان تحويل أي كلمة إلى ملصق بمجرد كتابتها في خانة البحث عن الملصقات. كما يمكن إضافة الملصقات التي يتم إنشاؤها مباشرة إلى حزم الملصقات الخاصة بك، دون الحاجة إلى إرسالها في الدردشة أولاً.

وأخيرًا، تأتي ميزة تذكير الأحداث، وهي ميزة واضحة الهدف، إذ تسمح بإنشاء حدث داخل الدردشة الجماعية مع إمكانية تحديد تذكيرات مبكرة مخصصة للأشخاص المدعوين، ما يقلل من احتمالية نسيان المواعيد والأنشطة المشتركة.

