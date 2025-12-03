نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يصل البحرين ويرأس وفد الإمارات في القمة الخليجية الـ 46

ابوظبي - سيف اليزيد - نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة إلى مملكة البحرين ليترأس وفد دولة الإمارات إلى القمة السادسة والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها اليوم المملكة.

ويضم وفد الدولة كلاً .. من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة، وفهد محمد بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق في مطار الصخير، سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين وعدد من كبار المسؤولين.