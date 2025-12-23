مسيّرات مليشيا الدعم السريع تنطلق من داخل مستشفى النهود

قالت غرفة طوارئ دار حمر،الإثنين إن “مليشيا” الدعم السريع استقدمت طواقم فنية أجنبية من الجنسية الكولومبية لتشغيل منظومة المسيرات من داخل مستشفى النهود المرجعي بمدينة النهود بولاية غرب كردفان.

وأضافت، في بيان اطلعت عليه ” التيار “، أن الدعم السريع تستغل المرفق الصحي كغطاء للحماية من الضربات الجوية للقوات المسلحة السودانية. وأشارت الغرفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة ممارسات ممنهجة من هذه القوات تهدف إلى استغلال الحماية القانونية الدولية للمستشفيات وتحويلها قسرًا إلى مواقع عسكرية محصنة ودرع بشري، في انتهاك واضح لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية.

وكشف تحقيق صحفي أجرته وكالة الصحافة الفرنسية عن انتقال مئات الجنود الكولومبيين السابقين إلى السودان للمشاركة في الحرب الدائرة هناك، مقابل وعود برواتب مرتفعة، قبل أن يلقى عدد كبير منهم مصرعه في ساحات القتال، في حين وُجّهت اتهامات لبعضهم بارتكاب جرائم حرب.

ووفق التحقيق، تمتد شبكة تجنيد هؤلاء المقاتلين من أميركا الجنوبية عبر وصولًا إلى إقليم دارفور غربي السودان، حيث يقاتل كولومبيون إلى جانب الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.

التيار