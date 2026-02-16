انت الان تتابع خبر بضمنها انهاء عقود مستشارين.. مكتب رئيس الوزراء يعلن اجراءات "تقليص نفقاته" ويوجه المؤسسات الحكومية "لخطوات مشابهة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فقد اتخذ مكتب رئيس مجلس الوزراء عدداً من خطوات الدمج والتنظيم ضمن تشكيلات ومفاصل المكتب، في إطار ضغط النفقات وتنشيط الأداء، ومن بينها إنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء الذين سبق أن جرى تكليفهم بإدارة ومتابعة عدة ملفات مهمة وحيوية في مجالات تنفيذ البرامج الحكومية والتي وصلت نسبة انجازه الكلية إلى 88%، مع تثمين جهودهم وجهود جميع العاملين على ذلك في المؤسسات الحكومية كافة".



واضاف انه "اتخذ ايضا جملة خطوات ترشيدية مهمة وضغط النفقات في معظم ابواب الموازنة التشغيلية للمكتب".

وبحسب البيان، شدد رئيس مجلس الوزراء على "المؤسسات الحكومية كافة لتنفيذ جميع قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، وبما يحقق ترشيدا واضحا للنفقات والاستفادة القصوى من إمكانياتها".