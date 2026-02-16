الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 صباحاً - كيف اجدد بطاقة الصراف الراجحي 1447 جهاز الخدمة الذاتية

إن من أكثر الأسئلة الشائعة عن الراجحي كيف اجدد بطاقة الصراف الراجحي جهاز الخدمة الذاتية، وذلك لكي يتمكن العميل من تجديد البطاقة عندما تنتهي صلاحيتها، واستخدام الخدمات البنكية، لذا نتناول عبر جريدة لحظات نيوز تجديد بطاقة الصراف الراجحي الخدمة الذاتية، وطريقة طلب بطاقة صراف الراجحي من التطبيق.

كيف اجدد بطاقة الصراف الراجحي جهاز الخدمة الذاتية

إن خدمة تجديد بطاقة الصراف من الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي إلى العملاء، وتمكنهم من القيام بها بكل سهولة، وقد تداول العديد من الاستفسارات حول كيف اجدد بطاقة الصراف الراجحي جهاز الخدمة الذاتية: عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

اذهب إلى أقرب جهاز خدمة ذاتية بنك الراجحي من العميل. ادخل بطاقة الصراف الآلي مدى في المكان المخصص لها بالجهاز. قم بكتابة الرقم السري للبطاقة. انقر على خدمة طباعة بطاقة الراجحي مدى. ادخل رمز التفعيل المرسل إلى جوال العميل في رسالة نصية. سوف تظهر رسالة تتضمن سحب البطاقة القديمة. انتظر بضع ثوان وسوف يتم إصدار البطاقة الجديدة.

طريقة طلب بطاقة صراف الراجحي من التطبيق

إن مصرف الراجحي واحد من ضمن أشهر البنوك المحلية السعودية، وذلك لأنه يقوم بتقديم العديد من الخدمات الرقمية المميزة إلى عملائه، حيث إن يمكن طلب بطاقة صراف الراجحي من التطبيق إلكترونيًا بكل بساطة عبر تطبيق الخطوات الآتية:

قم بتنزيل التطبيق الرقمي مصرف الراجحي من خلال أجهزة الأندرويد “من هنا“، أو الهواوي “من هنا“، أو الأيفون “من هنا“. افتح تطبيق الراجحي الإلكتروني. ادخل بيانات دخول العميل (اسم المستخدم، وكلمة المرور). سجل رمز التحقق المرسل في رسالة نصية إلى جوال العميل. انقر تسجيل. اختر قسم البطاقات من الصفحة الرئيسية. انقر على أيقونة استكشف بطاقاتنا. قم بتحديد نوع بطاقة العميل. اختر زر طلب هذه البطاقة. اضغط على التالي. قم بتحديد اسم العميل. تأكد من صحة المعلومات الشخصية المدخلة. حدد دائرة أوافق على الأحكام والشروط. قم بالضغط على تأكيد. سجل رمز التحقق المرسل إلى جوال العميل في رسالة نصية.

إن في النهاية يمكن تجديد بطاقة الراجحي بكل سلاسة، وذلك بعد أن قمنا بعرض الطريقة، ويمكنه الآن استخدام كافة الخدمات المصرفية، وما يتعلق بها من المعاملات البنكية، وقد عرضنا طريقة طلب بطاقة الصراف.