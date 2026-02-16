إسرائيل تقر بدء الاستيلاء على أراضٍ واسعة بالضفة الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - القدس (وكالات)

وافقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على اقتراح يسهل على المستوطنين الإسرائيليين شراء الأراضي في الضفة الغربية، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

ويتيح هذا القرار، الذي كان قد تم إقراره بالفعل من جانب مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، للأفراد الإسرائيليين بصفتهم الشخصية شراء الأراضي في الضفة الغربية ونقل جزء من إدارة الأراضي إلى السلطات المدنية الإسرائيلية.

من جانبها، حذرت رئاسة السلطة الفلسطينية، من تداعيات تصديق الحكومة الإسرائيلية على مشروع قرار يتيح بدء تسوية وتسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة بتصنيفها «أراضي دولة»، وقالت: إن هذه الخطوة تشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الرئاسة في بيان، أمس: إن القرار يمثل ضماً فعلياً للأرض الفلسطينية، ويعكس بدء تنفيذ مخططات تهدف إلى تكريس الاحتلال عبر التوسع الاستيطاني غير الشرعي.