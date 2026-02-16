الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 02:15 صباحاً - شحن بيانات سوا stc السعودية يتم بعدة طرق أوضحتها شركة الاتصالات السعودية اس تي سي ليتمكن جميع العملاء من الاستفادة من بطاقات سوا وشرائحها، ولتتم عملية الشحن بأبسط الطرق فتعد شركة اس تي سي من أفضل شركات الاتصالات في المملكة وسيتم توضيح كيفية شحن بيانات سوا من خلال موقع لحظات نيوز.

شحن بيانات سوا stc السعودية

أوضحت شركة الاتصالات السعودية اس تي سي الطريقة التي يتم بها شحن بيانات سوا حيث يوجد عدد من الخطوات يتم اتباعها لإمكانية الشحن وتتمثل في الآتي:

توجه إلى موقع شركة الاتصالات السعودية “”.

اختر إعادة الشحن. قم بإدخال رقم الهوية الوطني. أدخل الرمز الخاص بالشحن. يتم بذلك الشحن بنجاح.

شحن بيانات سوا عن طريق الرسائل

قامت شركة الاتصالات السعودية سوا بإمكانية شحن البيانات عن طريق الرسائل التي يتم إرسالها وهي تحتوي على أكواد خاصة وتتمثل تلك الطرق في الآتي:

يتم إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1500 تحتوي على الكود التالي من اليمين إلى اليسار *155* رقم إعادة الشحن * رقم الهوية # ثم يتم النقر على إرسال.

يتم إرسال رسالة نصية إلى الرقم 900 تحتوي على رقم بطاقة الشحن ثم يتم ترك مسافة ثم رمز 155 ثم يتم الضغط على إرسال.

يمكن تحويل رصيد من رقم آخر إلى رقم اس تي سي الذي يريد العميل شحنه والرسالة تشمل المبلغ المراد شحنه بالإضافة إلى رقم الهاتف ث كتابة الرقم 133.

طريقة شحن بيانات سوا من مفوتر

تبين من خلال البحث عن شحن بيانات سوا stc السعودية أنه يمكن شحن بيانات سوا من مفوتر عن طريق إرسال رسالة نصية للرقم 900 تحتوي على الكود التالي *144* رقم الهاتف الخاص بالفرد المستخدم * المبلغ المراد تحويله # ثم يتم الضغط على إرسال.

طريقة شحن بيانات سوا عبر تطبيق mystc

قامت شركة الاتصالات السعودية اس تي سي بتوفير خدمة شحن بيانات سوا عن طريق هذا التطبيق عن طريق خطوات محددة يتم اتباعها كالآتي:

قم بتحميل تطبيق mystc “من هنا“. قم بإنشاء حساب على التطبيق. انتقل إلى صفحة التطبيق الرئيسية. اختر تحويل الرصيد. ستظهر عدة خيارات مثل تحويل الرصيد إلى رقم آخر أو طلب رصيد من رقم آخر. سيطلب من العميل كتابة رقم الهاتف. اختر تحويل الرصيد إلى رقم آخر. اكتب رقم الهاتف الذي ترغب في تحويل الرصيد إليه بالإضافة إلى المبلغ الذي ترغب في تحويله. قم بالنقر على زر تحويل.

أتاحت شركة الاتصالات السعودية إمكانية شحن البيانات بعدة طرق لتسهيل عملية الشحن على جميع العملاء المتعاملين بها وتعد تلك الشركة من أهم شركات الاتصالات في المملكة.

أسئلة شائعة

ما كود التفعيل لباقة سوا ستار بلس؟

7240.

ما رسوم باقة إنترنت غير محدود لمدة يوم؟

20 ريال.