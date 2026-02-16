اتحاد عمال الجزيرة يدشن توزيع 54 ألف سلة رمضان للعاملين بكلفة 17 مليار جنيه

- 1/2
- 2/2
دشن الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي والي الجزيرة المكلف، الأحد، الوثبة الثالثة لإتحاد عمال ولاية الجزيرة بعدد 54 ألف سلة رمضان للعاملين بكلفة 17 مليار جنيه بتمويل من بنك أم درمان الوطني بضمان من وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة .
وأكد سيادته لدى مخاطبته الإحتفال الذي أقيم على شرف المناسبة أن الولاية تعيش بشريات شهر رمضان المعظم مشيداً بإسهمات عمال الولاية في معركة الكرامة وتطبيع الحياة وتقديم الخدمات، وأعلن دعم حكومة الولاية لكافة برامج الإتحاد .
من جانبه أكد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة ان اتحاد العمال شريك أساسي مع وزارة المالية في حرصه على استحقاقات العاملين، كاشفا عن ترقية 11 ألف عامل في جميع وزارات الولاية واستقرار صرف المرتبات، لافتاً للتحديات التي تجابه المرحلة المقبلة في تحسين الأجور وسد النقص الكبير في قطاعات التعليم والصحة، داعياً لتضافر الجهود لتجاوز هذه التحديات .
وقال إن توفير السلال للعاملين ستسهم فى خفض الأسعار بالأسواق .
فيما أشار الأستاذ حيدر بخيت رئيس اتحاد عمال الولاية إلى أن السلة تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، وأعلن الأستاذ عصام قسم الله مدير بنك أمدرمان الوطني أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الشراكات والمشاريع مع اتحاد عمال الولاية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
