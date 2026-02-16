طريقة التسجيل في الامن البيئي 1447.. رابط تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي jobs.sa متى يفتح التسجيل في الأمن البيئي

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 02:15 صباحاً - الرئيسيةاخبارطريقة التسجيل في الامن البيئي 1447.. رابط تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي jobs.sa متى يفتح التسجيل في الأمن البيئي

تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي 1447 قامت الجهة المختصة للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية بالإعلان عن بدء قبول دفعات جديدة للتقدم بشغل وظائف في القوات الخاصة للأمن البيئي برتبة عريف، وكيل، رقيب وذلك للتقليل من وجود عجز في العنصر البشري للعمل بتلك المؤسسة العسكرية وذلك على مستوى المملكة بالكامل وقد سهلت المؤسسة الأمر على راغبي التقدم وذلك حفاظًا على الوقت والجهد ولمنع تكدس المواطنين السعوديين أمام نوافذ المؤسسة.

رابط تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1447 أبشر توظيف

أعلنت هيئة القبول المركزية بوزارة الداخلية السعودية أن السعوديين الراغبين في التقدم لوظيفة جنود في القوات الخاصة الأمنية الليبية يجب عليهم استيفاء جميع متطلبات التسجيل وشددت السلطات على أنه بصرف النظر عن ضمان تطبيق جميع الشروط على المرشحين، من المهم أيضًا فهم جميع الشروط والوثائق المطلوبة للمهتمين بالتقدم للتسجيل قبل بدء نموذج الطلب الإلكتروني. قم بتعبئة البيانات عبر منصة التوظيف أبشر ثم اكتب جميع البيانات المطلوبة. تمامًا كما هو مذكور في الوثيقة الرسمية بخصوص طلبات الاستبعاد:

ادخل إلى منصة أبشر للتوظيف عبر هذا الرابط “من هنا”.

ادخل إلى قسم الوظائف المتاحة.

حدد الوظيفة التي ترغب في التقدم لها، حيث ستقوم بتعيين منصب جندي في القوات الخاصة للأمن البيئي.

اضغط فوق خيار تقديم الطلب.

سيطلب منك الموقع إدخال مجموعة من البيانات على النحو التالي:

رقم الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد الخاص بك.

الحالة الاجتماعية لك.

نوع الجنس.

رقم الوظيفة.

رقم الهوية الوطنية لدى الأب.

انقر فوق “موافق” وسيتم نقلك إلى صفحة أخرى بها نموذج توظيف.

سيُطلب منك إدخال مجموعة من البيانات، ويجب أن تكون حريصًا جدًا على أن البيانات التي تدخلها تتطابق مع البيانات الموجودة في المستندات الرسمية.

راجع جميع البيانات مرة أخرى.

اضغط فوق خيار التالي ثم خيار حفظ.

اكتب جميع المعلومات حول مؤهلاتك الأكاديمية.

اضغط فوق خيار عرض وحفظ.

قم بتأكيد الطلب.

وظيفة قوات الأمن البيئي

تعد قوات الأمن البيئي من الجهات التي تخضع لإشراف وزارة الداخلية والتي تتعاون مع هيئة الأرصاد للحفاظ على البيئة وتتولى العديد من المهام الحيوية الهامة منها:

المحافظة على الأشجار من الانقراض.

الحفاظ على البيئة من الاستهلاك الزائد عن الحد من مواردها.

المحافظة ومراقبة خيرات البحار.

عدم السماح بالجور على التربة الزراعية من أجل الحفاظ على صادرات وواردات البلد.

متابعة طقس المملكة مع هيئة الأرصاد تحسبًا لأي ظروف غير مستحبة ومحاولة منع الكوارث التي يسببها تغير المناخ.

ويكون رقم 996 هو رقم الخط الساخن للقوات الخاصة للأمن البيئي في جميع أنحاء المملكة للتبليغ عن أي مخالفات.

مراقبة تلوث البيئة وضبط ذلك من أجل مصلحة الوطن.

الأوراق المطلوبة للتقديم

يوجد عدد من المستندات الواجب توافرها من أجل التقديم للحصول على تولي المناصب المطلوبة في الأمن البيئي وهي:

عدد 6 صور شخصية للمتقدم 4*6.

أصل شهادة الثانوية العامة وتكون معتمدة وصورة طبق الأصل منها.

بطاقة تحقيق الشخصية وصورة منها.

أصل بطاقة الهوية للوالد.

ورقة قيد للعائلة.

طريقة التقديم لشغل وظيفة في الأمن البيئي عبر موقع أبشر للتوظيف

انشاء بريد إلكتروني.

حفظ كلمة المرور لتسجيلها عند الطلب.

البحث عبر برامج جوجل عن موقع أبشر للتوظيف.

تسجيل الدخول إليه.

الضغط على وظائف شاغرة.

اختر وظائف الأمن البيئي.

ملء البيانات المطلوبة وتحري الدقة عند كتابتها سواء كانت شخصية، أو عن المؤهلات، أو عن العائلة.

اضغط على حفظ.

اضغط على حفظ. التظليل بصح في المربع الصغير أمام الموافقة على الشروط والأحكام.

انقر على إرسال طلب واحتفظ برقمه.

في الختام أصبحت الصورة واضحة عن رابط التقديم للعمل بوظائف الأمن البيئي ومهام العمل والمستندات المطلوبة.

جدير بالذكر أن رتبة الفصل الخاص تتطلب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى باستثناء دورة لا تقل عن 6 أشهر، بينما تتطلب رتبة جندي شهادة الثانوية العامة فقط أو ما يعادلها، هنا نقدم القوات الخاصة للسلامة البيئية 1447 الشروط والمواعيد وروابط التطبيق. وضح كل ما يتعلق بهذا الموضوع.