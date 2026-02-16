الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 03:03 صباحاً - حجز موعد في مدرسة القيادة عبر أبشر 1447 خطوات سهلة وبسيطة

طريقة حجز مواعيد مدارس القيادة عبر أبشر هو أمر يشغل أذهان الكثير من المواطنين لتعرف عليه، عملت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية على توفير الخدمات المتنوعة والمختلفة للمواطنين السعوديين والتي تعد من أهمها هي خدمة حجز موعد مدارس القيادة وعبر جريدة لحظات نيوز نتعرف على خطوات حجز موعد تدريب قيادة عبر أبشر.

طريقة حجز مواعيد مدارس القيادة عبر أبشر

وفرت وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين السعوديين والأفراد المقيمين في البلاد والتي تعتبر من أبرزها هي خدمة حجز الموعد في مدرسة تعليم القيادة بالسعودية وتتمثل في التالي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. اختيار أبشر أفراد. تسجيل الدخول إلى المنصة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالفرد. كتابة كود التحقق الظاهر على الشاشة. النقر على خدمة المواعيد. يتم الضغط على زر المزيد. النقر على أيقونة حجز موعد جديد. اختيار الخدمة المراد التقديم والحصول عليها. يتم اختيار وتعيين المنطقة المناسبة. النقر على التالي: تحديد مدرسة تعليم القيادة المناسبة. اختيار الموعد المناسب. يتم التأكد ومراجعة الطلب والنقر على تأكيد الموعد.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

في إطار تعرفنا على خدمة حجز الموعد الخاص بالمواطن في مدرسة تعليم القيادة والتي تعتبر من أهم الشروط الرئيسية من أجل استخراج رخصة القيادة والحصول عليها نستكمل الآن تعرفا على المستندات المحددة والكاملة لاستخراج رخصة القيادة وهي كما يلي:

يتم تقديم الصورة الشخصية الخاصة بالمواطن.

إرفاق التقرير الطبي والذي يفيد بسلامة صاحب الرخصة.

في حالة امتلاك رخصة القيادة من أي بلد يتم الولوج إلى منة أبشر الإلكترونية وتعديل الرخصة الخاصة بالفرد.

يلزم توافر كافة الشروط المحددة لدى الفرد قبل البدء بالتقديم.

عينت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة للمواطنين في السعودية والتي تعتبر من أهمها يه إمكانية حجز موعد في مدرسة القيادة عبر أبشر.