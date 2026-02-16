الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 02:15 صباحاً - هل يمكن استخدام بطاقة الانماء خارج المملكة 1447 هل بطاقة صراف الانماء تعتبر فيزا؟

هل يمكن استخدام بطاقة الانماء خارج المملكة؟ هل بطاقة صراف الانماء تعتبر فيزا؟ يعتبر مصرف الانماء واحد من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية، وذلك يرجع إلى العديد من المميزات التي يقوم بتقديمها للعملاء الخاصين به، ومن أهم تلك المميزات هي بطاقة الانماء الائتمانية، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على إمكانية استخدام بطاقة الانماء خارج المملكة.

هل يمكن استخدام بطاقة الانماء خارج المملكة

تتيح عدد من بطاقات الانماء الائتمانية ميزة الاستخدام بحرية سواء داخل أو خارج المملكة، وذلك يعتبر من المميزات الهامة، والتي تقلل على المستخدم عبء حمل الأموال خصوصًا إذا كان مسافر، ويرد تجنب أخطار حمل الأموال.

هل بطاقة صراف الانماء تعتبر فيزا

هناك العديد من البطاقات الائتمانية التي يتم استخدامها كبطاقات فيزا سواء داخل أو خارج المملكة، مع سداد رسوم مقابل إتمام عملية الشراء، خصوصًا إذا تم استخدامها خارج المملكة، ومن أشهر تلك البطاقات بطاقة الفرسان.

طريقة طلب بطاقة الإنماء الائتمانية

بطاقة الانماء الائتمانية لها العديد من المميزات التي تشجع المستخدم على طلبها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

فتح التطبيق الرسمي لمصرف الإنماء “من هنا”. الضغط على خيار البطاقات، ثم الضغط على طلب البطاقة. تحديد البطاقة الائتمانية. حدد الحساب الذي تريد أن تربط البطاقة به. تحديد قطاع العمل وصاحب العمل. كتابة مبلغ الدخل الشهري. الموافقة على الشروط والأحكام. رفع تعريف الراتب. الانتظار حتى يتم الموافقة على الطلب. الموافقة على الحد الائتماني. الموافقة على سند الأمر من خلال نافذ. توقيع العقد ليصدر تفعيل البطاقة.

مميزات البطاقة الائتمانية لمصرف الإنماء

للبطاقة الائتمانية الخاصة بمصرف الإنماء العديد من المميزات منها:

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم الموافقة عليها بشكل مباشر من خلال التطبيق وفقًا لمتوسط الرصيد.

لا تشترط تحويل الراتب.

الدخول إلى صالات كبار الزوار من خلالها في أكثر من 1000 مطار.

تعتبر البطاقات الائتمانية الخاصة بمصرف الإنماء واحدة من البطاقات المميزة التي يتم الحصول عليها في المملكة، حيث تتيح تلك البطاقات العديد من المميزات لمن يحملها ويستخدمها، لذلك إذا كنت من عملاء مصرف الانماء عليك الإسراع في الحصول عليها.