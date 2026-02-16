تعرف على كيفية توثيق عقود العمالة عبر مساند الإلكترونية

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 05:15 صباحاً - أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية على أصحاب العمالة المنزلية على التأكد من وجود عقد عمل موثق لهم، وذلك للحفاظ على حقوق أصحاب العمالة، حيث أتاحت وزارة العمل تقديم خدمة عقد عمل للمواطن وذلك عبر موقع مساند والعمل على توثيقه بسهولة ويسر.
طريقة توثيق عقود العمالة
- مشاركة صاحب العمل مع البنك عن طريق المنتج المخصص له.
- الدخول على موقع مساند.
- ثم الدخول على الصفحة الخاصة العقود.
- اضغط على كلمة التوثيق الموجودة في قسم الطلبات الجديدة.
- قم بإكمال الخطوات الخاصة بطلب التوثيق ثم اضغط على ارسال.
- ستصلك رسالة نصية على هاتفك بها رابط التوثيق وذلك بعد ملء جميع البيانات المطلوبة
- قم بكتابة كل من رقم الإقامة ورمز التحقق المرسل في الرسالة النصية.
- للموافقة على طلب العقد يستغرق الأمر 5 ايام من بداية التسجيل.
- عند قبول العقد والموافقة عليه ستتغير حالة العقد لعقد ساري وعندئذ يكون العقد تم توثيقه.
- لا تنس طباعة العقد والاحتفاظ بنسخة منه.