تعرف على كيفية توثيق عقود العمالة عبر مساند الإلكترونية

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 05:15 صباحاً - أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية على أصحاب العمالة المنزلية على التأكد من وجود عقد عمل موثق لهم، وذلك للحفاظ على حقوق أصحاب العمالة، حيث أتاحت وزارة العمل تقديم خدمة عقد عمل للمواطن وذلك عبر موقع مساند والعمل على توثيقه بسهولة ويسر.

طريقة توثيق عقود العمالة