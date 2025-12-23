الفيضانات تضرب مناطق بجنوب فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - تعرضت مناطق بجنوب فرنسا لفيضانات قوية قبل عيد الميلاد. وقالت خدمة الإنذار الفرنسية اليوم الخميس إن منطقة هيرولت تعرضت «لفيضانات استثنائية» بالقرب من مدينة مونبيليه.

ووصفت المسؤولة المحلية شانتال موشيه الوضع بأنه من المرجح أن يكون الأسوأ منذ أكثر من 30 عاماً. وقد تم تفعيل أعلى مستوى تحذير في المنطقة، على الرغم من انحسار المياه الآن. وقد انقطع التيار الكهربائي عن الكثير من المنازل، كما غمرت المياه الطرق.

وقالت موشيه إن التنقل في المنطقة مازال صعباً، مضيفة أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية. ويشار إلى أن مناطق من مونبيليه غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، استمر إغلاق سوق عيد الميلاد والمتنزهات وحديقة الحيوان.