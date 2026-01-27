الاقتصاد

سعر سهم بوبا العربية (8210) يهاجم مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 27-01-2026

2026-01-27 00:58AM UTC

صعد سعر سهم شركة أرامكو لزيوت الأساس (2223) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المهم 102.50 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر في تحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 102.50 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 108.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

