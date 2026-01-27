25 قتيلاً بهجوم إرهابي في الكونغو الديمقراطية

ابوظبي - سيف اليزيد - جوما (وكالات)

قتل 25 شخصاً على الأقل في هجوم شنته جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم داعش في شرق الكونغو الديمقراطية، في وقت مبكر أمس، بحسب ما أفادت به جماعة حقوقية مقرها مقاطعة إيتوري. ومن بين قتلى الهجوم، 15 رجلاً تم حرقهم أحياء داخل منزل، وقتل سبعة رمياً بالرصاص في قرية أباكولو بإقليم إيرومو بمقاطعة إيتوري، كما قتل ثلاثة آخرون في منطقة واليسي فونكوتو الإدارية.

وشهدت المنطقة الشرقية من الكونغو الديمقراطية، عدة هجمات في الأشهر الأخيرة من قبل جماعات مسلحة، بما في ذلك حركة «إم 23» المتمردة.