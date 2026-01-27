سعر إنوفست (INOVEST) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 27-01-2026

عزز سعر سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير (4100) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ومستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 90.50 ريال، يساعده في ذلك توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 90.50 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 99.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد