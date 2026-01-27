الاقتصاد

سعر سهم لوبريف (2223) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 27-01-2026

2026-01-27 00:58AM UTC

2026-01-27 00:58AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم الغاز (2080) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السهم في الفترة المقبلة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 86.30 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 95.75 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

