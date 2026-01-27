سعر بنك لشا (QFBQ) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 27-01-2027

مدد سعر سهم الجوف الزراعية (6070) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 48.40 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 48.40 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 53.10 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد