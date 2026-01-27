اخبار العالم

«الفارس الشهم 3» توزع طروداً غذائية على 3 آلاف أسرة نازحة في مخيم «جباليا»

0 نشر
0 تبليغ

«الفارس الشهم 3» توزع طروداً غذائية على 3 آلاف أسرة نازحة في مخيم «جباليا»

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم سكان قطاع غزة، حيث وزع متطوعو العملية طروداً غذائية على 3000 أسرة نازحة في مخيم «جباليا»، وذلك ضمن جهودها الإغاثية في شمال غزة.
وتواصل دولة عبر عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم سكان قطاع غزة، حيث عكست جهودها الإغاثية حجم المبادرات الإنسانية الشاملة والمتنوعة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.
وتواصل الإمارات جهودها الإنسانية عبر قوافل برية منتظمة تصل من العريش إلى قطاع غزة، في تأكيدٍ على التزامها الثابت بنهج العطاء والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا