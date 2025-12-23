عاجل.. تحطم طائرة رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي في أنقرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أنقرة: أكدت مصادر تركية تحطم طائرة من طراز فالكون 50 كانت تقل رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي محمد الحداد في أنقرة.

كما ذكرت مصادر أنه جرى "فقدان الإشارة اللاسلكية لطائرة خاصة يُعتقد أنها كانت تقل الحداد فوق العاصمة التركية أنقرة". وأكد وزير الداخلية التركي فقدان الاتصال مع طائرة كانت تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة و4 أشخاص آخرين.

وقالت وكالة رويترز إن بيانات لتتبع الرحلات الجوية تظهر تحويل مسار الرحلات بعيدا عن مطار أنقرة. وكشفت وسائل إعلام ليبية أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قام بتشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن الحادثة.

فيما أبرزت وسائل إعلام تركية أن طائرة الحداد سقطت أثناء توجهها من أنقرة إلى طرابلس ومصير ركابها لا يزال مجهولا.

وكان الحداد أجرى، في وقت سابق الثلاثاء، مباحثات في أنقرة مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو، تناولت التعاون العسكري بين الجانبين.