ملتقى «مفكرو الإمارات» ينطلق اليوم بنسخته الثالثة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الأسرة، اليوم، فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى «مفكرو الإمارات»، في مركز أدنيك أبوظبي - القاعة 11، تحت شعار: «الأسرة الإماراتية: قيم وطنية وتحولات عصرية».

ويأتي انعقاد الملتقى هذا العام بالتزامن مع تخصيص عام 2026 عاماً للأسرة، لتعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، باعتباره ركيزة أساسية لمجتمع قوي ومزدهر.

كما يأتي انطلاق المنتدى امتداداً لمسيرته بوصفه منصة وطنية سنوية للحوار الفكري الإماراتي، تجمع المسؤولين وأصحاب الفكر والشباب الإماراتيين ضمن نقاشات معرفية رصينة تبحث القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية، للوصول إلى أطر ورؤى تقدمها الكفاءات الوطنية.

وجاء اختيار شعار الملتقى في نسخته الثالثة «الأسرة الإماراتية: قيم وطنية وتحولات عصرية»، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة والمركزية للأسرة، باعتبارها نقطة التقاء للقيم والهوية، ولبنة أساسية للتماسك والازدهار المجتمعي. وتتوزع نقاشات الملتقى ضمن أربع ركائز: «نمو الأسرة»، و«الترابط والتماسك»، و«الاستقرار الأسري»، و«الازدهار الأسري»، من خلال جلسات رئيسة ومساحات تفاعلية متزامنة.

ومن المقرر أن يفتتح الملتقى جلساته بجلسة توجهات بعنوان: «نحو أسر مستقرة مزدهرة»، لبحث مسارات تعزيز الاستقرار الأسري وتوسيع فرص الازدهار ضمن متغيرات اجتماعية وتكنولوجية واقتصادية متسارعة. فيما تضم المساحة التفاعلية «برزة فكر» جلسة «الأسرة هوية متجذرة وبيئة مترابطة»، التي تناقش دور الأسرة في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز التلاحم الاجتماعي، وجلسة «دور الأسرة في تنمية وازدهار الوطن» التي تتناول أهمية الأسرة في عملية التنمية وازدهار الوطن.

وتتضمن أجندة «المنصة الرئيسة» عدداً من الجلسات تتناول ملفات تركز على قضايا الاستقرار الأسري بصورة مباشرة، من بينها جلسة «الأنماط السلوكية المالية للإماراتيين وتأثيرها على الاستقرار الأسري». فيما تحوي المساحات التفاعلية سلسلة من الجلسات المتزامنة التي تقدم مقاربات متعددة للأسرة الإماراتية من زوايا ديموغرافية وتربوية واقتصادية فضلاً عن الأبعاد القيمية والرقمية. إضافة إلى ذلك تتضمن منصة «ميلس الباحثين»، جلسات تناقش عدداً من القضايا الحيوية، مثل جلسة «الخصوبة اليوم: واقع ومستقبل نمو الأسرة الإماراتية» وجلسة «دور الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية وغرس قيمها».

أما عن منصة «بصوت الشباب»، فمن المقرر أن تطرح تساؤلات تناقش التغيرات التي شهدتها الأسرة الإماراتية ونوعية الاحتياجات والألويات التي تحتاج إليها عبر جلسة «الأسرة في أولويات الشباب الإماراتي: ما الذي تغير؟ وماذا نحتاج اليوم؟»، وجلسة «فراغات في بيوتنا: تصورات الشباب لتعزيز التواصل بين الأجيال»، وجلسة «حلول شبابية: بيئات عمل تنافسية ممكنة لجودة حياة الأسر».

منصة

جدير بالذكر أن مشروع «مفكرو الإمارات» انطلق في يناير 2022 من قبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ بهدف دعم المفكرين والباحثين الإماراتيين، وإبراز دورهم المجتمعي، وليشكل منصة لإسهاماتهم الفكرية، وينظم المركز فعالية «ملتقى مفكري الإمارات» سنوياً، كمساحة لالتقاء العقول الإماراتية يتم فيها تبادل الآراء والأفكار، بما يسهم في تقديم مرئيات تدعم صناع القرار.