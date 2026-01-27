مبادرتان لتمكين الأسرة صحياً ووقائياً في مختلف مراحل الحياة

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)



تعتزم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إطلاق مبادرتين نوعيتين تعكسان التزامها الراسخ بتمكين الأسرة صحياً ووقائياً عبر مختلف مراحل الحياة، وبما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز جودة الحياة والوقاية الصحية المستدامة، وذلك في إطار عام الأسرة، وتأكيداً لمساراته الرئيسية الهادفة إلى دعم صحة واستقرار الأسرة.

وأشارت إلى أن المبادرة الأولى تتمثل في برنامج شامل «تعزيز الأسرة المتكامل للصحة الإنجابية»، الذي يركز على تعزيز مفاهيم الصحة الإنجابية عبر مراحل العمر المختلفة، بما يسهم في دعم الأسرة منذ المراحل الأولى لتكوينها.

يجسد البرنامج رؤية مبتكرة تنقل مفهوم الصحة الإنجابية من كونه توعية طبية تقليدية إلى تجربة مجتمعية تفاعلية وشاملة، ترافق الفرد والأسرة في رحلة وعي متكاملة.

وأكدت الدكتورة شمسة لوتاه، مديرة إدارة الصحة العامة بالمؤسسة، أن هاتين المبادرتين تجسدان نموذجاً عملياً يربط الصحة بالأسرة، باعتبارها كياناً أساسياً في المجتمع، وتبرز دورها المحوري في الوقاية والتمكين والاستثمار في صحة الأجيال القادمة، مما يدعم رؤية الدولة في بناء مجتمع صحي وواعٍ ومتماسك أسرياً.

وأشارت إلى أن مبادرة الصحة الإنجابية تتوافق مع مستهدفات عام الأسرة، حيث تهدف إلى تقييم الجهود التوعوية الراهنة في مجال الصحة الإنجابية، وتحديد التحديات الصحية والسلوكية المرتبطة بها، ومن ثم معالجتها من خلال برامج متخصصة وشراكات استراتيجية.

وأوضحت أن هذه البرامج والشراكات، تضم المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المنشآت الصحية التابعة لها، ومنصاتها الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع.

ويركز البرنامج على توعية الشباب والفتيات بأهمية تبني سلوكيات صحية تعزز أنماط الحياة الصحية المرتبطة بالصحة الإنجابية، كما سيتضمن البرنامج دعماً نفسياً وجسدياً للأمهات في فترتي ما قبل وبعد الولادة.

وذلك من خلال حزمة متكاملة من الأنشطة الميدانية والمواد الرقمية التفاعلية، أبرزها الحقيبة الإلكترونية التي توفر محتوى صحياً موثوقاً وسهل الوصول إليه باللغتين العربية والإنجليزية، بما يعزز وعي الأسرة وقدرتها على اتخاذ قرارات صحية سليمة.

أما المبادرة الثانية، فهي مبادرة «المجلس الصحي المتنقل»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وترسيخ مفاهيم الحياة النشطة والمتوازنة بين أفراد المجتمع، من خلال تنظيم جلسات توعوية مباشرة في المجالس المجتمعية بمختلف إمارات الدولة. وتسعى المبادرة إلى الوصول إلى الأسر في بيئتها الاجتماعية الطبيعية، وتقديم برامج تثقيفية مبسطة تتناول موضوعات التغذية السليمة، والنشاط البدني، والوقاية من الأمراض المزمنة، بما يعزز الثقافة الصحية المجتمعية.

وأوضحت المؤسسة أن المجالس تعد منصة مجتمعية أصيلة تسهم في إيصال الرسائل الصحية بشكل مباشر وفعال، وتعزز دور الأسرة في تبني أنماط حياة صحية ومستدامة.

كما تتضمن المبادرة سلسلة من الفعاليات التفاعلية، إلى جانب توزيع مواد توعوية رقمية.

وفي إطار التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتعزيز صحة المرأة والأم والطفل، قامت المؤسسة الإمارات بتنفيذ حزمة موسعة من البرامج التثقيفية والتوعوية المتخصصة خلال عام 2025، استهدفت مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الأطفال، والنساء، والحوامل، والأمهات، والأسر، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ الرعاية الصحية المتكاملة منذ المراحل المبكرة من الحياة، ودعم المرأة خلال رحلة الأمومة قبل وأثناء وبعد الولادة، بما يعزز صحة الأسرة، ويسهم في بناء مجتمع صحي مستدام.

وركزت المؤسسة من خلال برامجها التوعوية العام الماضي، على صحة الأمومة والطفولة من منظور شامل ومتكامل، حيث تضمنت حملات تثقيفية حول صحة الأم خلال مرحلة الاستعداد للحمل، والتغذية السليمة أثناء الحمل، والولادة الآمنة، إلى جانب جلسات توعوية موجهة للأمهات حول الرضاعة الطبيعية ودعم الصحة النفسية بعد الولادة.

تجربة مجتمعية تفاعلية وشاملة

وفي مجال صحة الطفل، نفذت المؤسسة برامج موسعة، شملت حملات توعية بأهمية التطعيمات الدورية ومتابعة النمو الصحي للأطفال، والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، إضافة إلى جلسات تثقيف حول التغذية السليمة وتبني أنماط حياتية صحية تحد من انتشار الأمراض المزمنة في المراحل العمرية المبكرة. وشهدت المدارس تنفيذ برامج صحية تفاعلية ومحاضرات توعية تستهدف الطلبة، لزيادة الوعي الصحي وترسيخ الممارسات السليمة في بيئتهم اليومية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على الحفاظ على صحته الجسدية والنفسية.

محتوى رقمي

من منطلق سعي المؤسسة إلى تعزيز الوصول المجتمعي، أطلقت محتوى رقمي توعوي متعدد اللغات عبر منصاتها الإلكترونية وتطبيقها الذكي، لضمان وصول المعلومات الصحية الدقيقة والموثوقة إلى مختلف الأسر في جميع إمارات الدولة، بما يدعم استمرارية التعلم الصحي خارج نطاق الفعاليات الميدانية ويعزز من استخدام التقنيات الذكية في نشر المعرفة الصحية.