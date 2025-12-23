شقيق الملك يتخلى عن رخصة سلاحه بطلب من الأمن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: من المفهوم أن أندرو ماونتباتن-ويندسور قد سلم رخصة سلاحه طواعية بعد زيارة من شرطة العاصمة، وفقاً لـ"بي بي سي".

قام الضباط بزيارة مقر إقامة الأمير السابق أندرو شقيق ملك ب في رويال لودج في وندسور الشهر الماضي، قبل انتقاله المتوقع إلى منزل جديد في العام الجديد.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر، حضر ضباط ترخيص الأسلحة النارية التابعون لشرطة العاصمة إلى عنوان في وندسور لطلب تسليم رجل في الستينيات من عمره طواعية أسلحته النارية وشهادة بندقيته".

وقالت الشرطة إن الشهادة قد تم تسليمها لكنها لم تدل بمزيد من التعليقات.

ليس من الواضح لماذا تخلى الأمير السابق - وهو من عشاق الصيد المعروفين - عن رخصته، لكن القرار يعني أنه لا يمكنه استخدام أو نقل أسلحته إلا تحت الإشراف. إن تسليم الشهادة لا يعني أن الفرد لن يتمكن من الوصول إلى أسلحته النارية.

من المتوقع أن ينتقل أندرو إلى نورفولك في العام الجديد، بعد أن تم تجريده من ألقابه بسبب صلاته بجيفري إبستين المدان بالتحرش بالقاصرات والاتجار جنسياً بهن.

سينتقل الأمير السابق إلى عقار لم يُكشف عنه في منطقة ساندرينغهام، وهي ملكية خاصة يملكها شقيقه الملك تشارلز الثالث.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قال قصر باكنغهام إن هذه الخطوة ستتم "في أسرع وقت ممكن وعملي".

خضعت علاقة أندرو بإبستين للتدقيق مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد أن نشرت الحكومة الأميركية صورة له وهو مستلقٍ على أحضان النساء كجزء من ملفات إبستين.

كان شقيق الملك أحد الشخصيات المعروفة التي ظهرت صورها في الملفات، وظهوره فيها لا يُعدّ دليلاً على ارتكاب جريمة. وقد نفى أندرو دائماً ارتكاب أي مخالفة فيما يتعلق بإبستين.

