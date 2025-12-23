«أبوظبي للإعلام» تواكب مهرجان ليوا الدولي بتغطية شاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تشارك «أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة بالدولة، في «مهرجان ليوا الدولي 2025-2026»، الذي يُقام بمدينة ليوا في منطقة الظفرة خلال الفترة من 12 ديسمبر 2025 وحتى 3 يناير 2026، عبر توفير تغطية إعلامية شاملة على كل منصاتها، وذلك بصفتها الشريك الإعلامي الرسمي للمهرجان.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام «أبوظبي للإعلام» بمواكبة الفعاليات الوطنية والثقافية والرياضية الكُبرى التي تحتضنها الدولة، وتسليط الضوء على مضمونها المجتمعي والتراثي، وتقديم تغطية إعلامية مهنية تراعي تنوّع الجمهور وتلبّي اهتماماته عبر مختلف قنواتها التلفزيونية، ومحطاتها الإذاعية، ومنصاتها الرقمية، والمطبوعة.

وتتضمن تغطية «أبوظبي للإعلام» على «شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي» باقة من الفقرات المخصّصة للمهرجان ضمن برامجها اليومية، حيث تعرض قناة أبوظبي، برنامج «مساء أبوظبي» الذي يطل على الجمهور يومياً من خلال الاستوديو المصاحب من أرض المهرجان، ليعرض تقارير يومية وتغطية الفعاليات واللقاءات مع الضيوف، وذلك من الساعة 19:00 - 20:00 مساءً، بالإضافة إلى حلقة خاصة من برنامج «كواليس أبوظبي»، التي تُسلّط الضوء على تفاصيل المهرجان وكواليس العمل.

وتعرض قناة أبوظبي 3 حلقات خاصة من برنامج «وزن» الذي يتم تصويره وبثه من استوديو التلفزيون في «مهرجان ليوا».

وتشترك قناتا أبوظبي والإمارات في عرض برنامج VLOGS المذيعين، الذي يعكس تجربة المذيعين وأجوائهم بأسلوب شبابي وتفاعلي من قلب فعاليات المهرجان.

وتسلّط قناة الإمارات الضوء على المهرجان من خلال برنامج «مسا الظفرة»، الذي يطل على الجمهور الساعة 20:00 من مساء كل ثلاثاء.

وعلى صعيد قنوات الرياضية وقناة ياس ومنصاتها الرقمية، تم تخصيص فقرة «استوديو مباشر» أيام الجمعة والسبت والأحد في تمام الساعة 18:00 مساءً وحتى منتصف الليل، إلى جانب الرسائل والحلقات اليومية من المهرجان وفعالياته.

كما توفّر قنوات أبوظبي الرياضية، تغطيات مباشرة لسباقات تل مرعب والبطولات المصاحبة، بما في ذلك سباقات الخيول والصقور والهجن، وبطولة «هدد الحمام»، إلى جانب تغطية «الاستعراض الحُر» و«بقي تورك» و«تحدي ليوا» و«بطولة ليوا دريفت» و«سباق الدراجات - دراج ريس» و«مونستر جام» و«حلبة ليوا UTV» و«بطولة الاستعراض الرملي» و«تحدّي الفعاليات الرملية» و«بطولة تل مرعب للسيارات».

وتتوفر كل التغطيات والبرامج التي تعرضها قناتي أبوظبي والإمارات، وقنوات أبوظبي الرياضية، وقناة ياس، للجمهور على منصة ADMN عبر تطبيق «ستارزبلاي».

من ناحية أخرى، أطلقت «أبوظبي للإعلام»، إذاعة خاصة للمهرجان باسم «إذاعة ليوا 2026» على التردد 87.7 إف إم، لنقل أجواء المهرجان وتفاصيله، حيث تقدم الإذاعة تقارير يومية حول الفعاليات وبرامج مباشرة، إلى جانب تنظيم مسابقات ولقاءات مع الزوّار.

وتقدم شبكة أبوظبي الإذاعية تغطية موسّعة للمهرجان عبر محطاتها المختلفة، حيث يواكب برنامج «أحلى صباح» عبر أثير إذاعة «إمارات إف إم» فعاليات المهرجان، فيما تقدّم إذاعة «أبوظبي إف إم» تغطية خاصة عبر برنامج «استوديو واحد»، للإضاءة على أبرز الفعاليات.

وتشارك إذاعة «ستار إف إم» في تغطية المهرجان من خلال برنامج «مسا مسا»، الذي يُبث من الساعة 17:00 - 19:00 مساءً، بمشاركة الإعلامي أحمد الشوم من موقع المهرجان، والإعلامية مروة معاذ من استوديو الإذاعة.

وتُسهم إذاعة Kadak FM في التغطية ببث مباشر من أرض الحدث في عدد من أيام المهرجان، فيما تُشارك إذاعتا Radio1 وRadio2 في تغطية فعاليات المهرجان عبر برامجها الأسبوعية المباشرة طوال فترة انعقاده.

علي الجانب الآخر، يقدِّم «مركز الاتحاد للأخبار» تقارير وفقرات متنوعة عن المهرجان تُبث في النشرات الإخبارية والمنصات الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب التغطية في «الخليج 365»، فيما تشارك «مجلة زهرة الخليج» بتقارير عن المهرجان عبر صفحاتها ومنصات التواصل الاجتماعي.

محتوى رقمي

تقدّم «أبوظبي للإعلام» تغطية رقمية واسعة على كل منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، حيث تتضمن برامجها الرقمية فقرات متنوعة، تشمل «صوت الجمهور» Vox Pop، و«تحدّي تل مرعب»، و«لقمة في المخيم» حول المأكولات الشعبية والتجارب التراثية، و«لقطة تل مرعب» لعرض أفضل صورة أو فيديو من الجمهور، إلى جانب محتوى «رمال ومحركات» على شكل حلقات سريعة عن السيارات المعدلة وسباقات التحدي وتجارب حية من قلب السباق. وتتضمن التغطية إطلاق تحديات ومسابقات على منصات التواصل الاجتماعي، ومقابلات قصيرة مع الفنانين والمشاركين عن تجاربهم وانطباعاتهم حول المهرجان.

وتعكس هذه التغطية حرص «أبوظبي للإعلام» على تقديم محتوى موثوق ومهني، يُبرز مكانة «مهرجان ليوا» الدولي كوجهة شتوية رائدة، ويُسهم في تعزيز الحضور الإعلامي للفعاليات الوطنية التي تجسّد روح التراث والمغامرة والتنوّع الثقافي في إمارة أبوظبي.

منصات «عالم ماجد»

تقدِّم منصات «عالم ماجد» عدداً من التقارير لتغطية فعاليات المهرجان بمشاركة مذيعي «ماجد» ضمن برنامج «مُراسل ماجد»، ونشر قصص عبر منصات التواصل الاجتماعي طوال فترة المهرجان، فضلاً عن زيارة شخصيات «عالم ماجد» لقرية ليوا، والإشارة إلى تفاصيل المهرجان في برنامج «سوالف صغار».