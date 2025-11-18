تحذير من الجوازات السعودية: 30 يومًا فقط قبل إلغاء التأشيرة نهائيًا قبل الكارثة!

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 04:36 مساءً - تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومتها التنظيمية المتعلقة بالمقيمين والزائرين، وفي هذا السياق جاءت مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة لغرض المغادرة النهائية لتقدّم حلًّا عمليًا لمن طال بهم البقاء داخل البلاد بعد انتهاء تأشيراتهم أو أصبحوا على مقربة من انتهائها، دون رغبة في مخالفة الأنظمة أو التعرض للعقوبات . هذه المبادرة التي أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات ليست مجرد إجراء إداري عابر، بل مسار تنظيمي يهدف إلى ضمان مغادرة الزائرين في إطار قانوني سلس يحفظ حقوق الجميع ويمنع التكدس النظامي للمخالفات صطتثه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

لماذا أطلقت الجوازات هذه المبادرة؟

لفهم أهمية هذه الخطوة، ينبغي النظر إليها من زاويتين: الأولى تتعلق بـ تنظيم الوجود النظامي داخل المملكة، وهو ملف تعمل السعودية على تطويره بشكل مستمر، بما يضمن عدم وجود أشخاص مقيمين بصفة غير قانونية، سواء نتيجة الجهل بالإجراءات أو تفويت مواعيد التجديد أو انتهاء المدة المسموحة للبقاء. أما الزاوية الثانية، فتتصل بمصلحة الزائر نفسه؛ إذ إن انتهاء التأشيرة دون مغادرة يعرّض صاحبها لعقوبات متفاوتة، منها الغرامات المالية، والمنع من دخول المملكة لفترة قد تصل إلى سنوات. ولأن كثيرين قد يواجهون ظروفًا تمنعهم من المغادرة السريعة، جاءت هذه المبادرة لتفتح لهم بابًا قانونيًا لتصحيح أوضاعهم.

لذلك، فإن المبادرة توازن بين صرامة النظام و مرونة التطبيق؛ فهي لا تُسقط حق الدولة في تنظيم الأوضاع، ولا تتجاهل ظروف الزائر ورغبته في الخروج بلا مشاكل.

كيف يستفيد الزائر من المبادرة؟

المسار الذي حددته الجوازات للاستفادة من تمديد تأشيرة الزيارة لغرض المغادرة النهائية بسيط وواضح، ويمكن إتمامه بشكل كامل عبر الإنترنت. حددت الجوازات وسيلتين رئيسيتين:

منصة "أبشر"

من خلال حساب المستضيف أو الزائر نفسه، يمكن تقديم طلب تمديد التأشيرة، بشرط اختيار الغرض الصحيح وهو "المغادرة النهائية". تتميز منصة أبشر بأنها تختصر الوقت والجهد، وتتيح تتبّع حالة الطلب وإصدار القرار إلكترونيًا دون زيارة أي فرع من فروع الجوازات.

خدمة "تواصل" التابعة لوزارة الداخلية

تُستخدم هذه الخدمة في حال مواجهة مشكلات تقنية أو حالة تحتاج إلى متابعة بشرية من موظفي الجوازات. تتيح "تواصل" رفع الطلب، مع إرفاق المستندات اللازمة، وشرح المشكلة، ليتم التعامل معها من قبل فرق متخصصة.

يُلاحظ أن كلا المسارين يجسدان توجه السعودية نحو التحول الرقمي الكامل في إدارة شؤون الإقامة والزيارات، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة الإنجاز وتخفيف الازدحام عن الجهات الحكومية.

الفترة الزمنية: لماذا 30 يومًا؟

من النقاط التي أكدت عليها الجوازات ضرورة إتمام إجراءات التمديد والمغادرة خلال 30 يومًا فقط. هذه المهلة ليست طويلة بحيث تُستخدم بشكل غير صحيح، ولا قصيرة لدرجة أن ترهق الزائر. هي مدة محسوبة تتيح للفرد ترتيب أموره، وشراء التذاكر، وإكمال الالتزامات العالقة، وتجهيز نفسه للمغادرة دون ضغط أو استعجال.

ومن خلال إلزام الجميع بهذه المدة، تستطيع الجهات المختصة ضبط حركة الدخول والخروج، ومنع حدوث حالات تراكم المخالفات، والحفاظ على انسيابية النظام.

ماهية الفوائد التي تعود على الزائر؟

لا تقتصر الفائدة على الخروج دون عقوبة، بل تشمل عدة نقاط أهمها: