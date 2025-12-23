شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تخطف الأَواء في أحدث إطلالة لها وتعليق: “شوية حركات”

شاركت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, أصدقائها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور حديثة حظيت بتفاعل واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصور جاءت من آخر حفل أحيته الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, بالعاصمة المصرية القاهرة. وكتبت هدى عربي, على الصور التي حازت على إعجاب أكثر من ألف متابع لها عبر جسابها على فيسبوك: “شوية حركات”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

