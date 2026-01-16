سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 16-01-2026

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تحركات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

يأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير.