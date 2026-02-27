النفط ينخفض هامشياً في انتظار نتائج المفاوضات بين واشنطن وطهران

يتداول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي على نبرة أضعف قرب مستوى 1.3670 خلال تعاملات اليوم الخميس.

ويتراجع الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب مخاوف جديدة تتعلق بإمكانية رفع الرسوم الجمركية.

ومن المنتظر أن تستحوذ بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي على الاهتمام في وقت لاحق يوم الجمعة.

وكان الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، قد صرّح يوم الأربعاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم رفع هذه النسبة إلى 15% أو أكثر للعديد من الدول خلال الأيام المقبلة. وتقتصر هذه الصلاحية على فترة 150 يومًا ما لم يمددها الكونغرس. وقد أثرت تصريحات غرير بشأن احتمال زيادة الرسوم سلبًا على الثقة في العملة الأمريكية.

وقد تسهم المخاطر الجيوسياسية المستمرة في دعم أسعار النفط الخام، ما يوفر بعض الدعم للدولار الكندي المرتبط بالسلع الأولية. ومن الجدير بالذكر أن كندا تُعد من كبار مصدّري النفط، وأن ارتفاع أسعار الخام ينعكس عادة بشكل إيجابي على الدولار الكندي.

وسيراقب المتداولون عن كثب التطورات المحيطة بالمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ من المقرر أن يلتقي مسؤولون أمريكيون وإيرانيون في جنيف يوم الخميس لعقد جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة.

وستتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يناير يوم الجمعة. ويتوقع اقتصاديون أن يُظهر المؤشر ارتفاعًا معتدلًا بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير، مقارنة بزيادة قدرها 0.5% في ديسمبر.

أما على أساس سنوي، فيُقدّر أن يسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 2.6% في يناير مقابل 3.0% سابقًا. وقد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى تقليص رهانات خفض أسعار الفائدة، مما يدعم الدولار الأمريكي أمام نظيره الكندي على المدى القريب.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:29 بتوقيت جرينتش بنحو 0.1% إلى 0.7306.