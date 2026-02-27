شكرا لقرائتكم خبر «مركاز البلد الأمين» ينطلق في نسخته الثالثة بمكة تحت شعار «مكة تلهم العالم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت مع بداية شهر رمضان الجاري فعاليات النسخة الثالثة من «مركاز البلد الأمين» في مكة المكرمة، تحت شعار «مكة تلهم العالم»، في مبادرة تنظمها أمانة العاصمة المقدسة، بهدف تعزيز مسارات التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في العاصمة المقدسة.

ويقام المركاز في ضاحية سمو بجوار بوابة مكة المكرمة على طريق مكة/جدة السريع، على مساحة تتجاوز ألف متر مربع، ليشكل منصة تفاعلية تجمع بين البعد الثقافي والتنموي، وتستقطب النخبة وصنّاع القرار ورواد الأعمال والمهتمين بالشأن المجتمعي خلال الشهر الفضيل.

وتتضمن فعاليات «مركاز البلد الأمين» هذا العام باقة متنوعة من البرامج والأنشطة، من أبرزها «سوق المركاز» الذي يتيح مساحة لدعم المشاريع المحلية ورواد الأعمال، و«قاعة مشورة» التي تحتضن جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، إلى جانب «المجلس» الذي يوفر بيئة للتلاقي وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون المشترك بين مختلف القطاعات.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار جهود أمانة العاصمة المقدسة لتعزيز الشراكات المجتمعية، وفتح قنوات تواصل فاعلة بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، بما يسهم في دعم مستهدفات التنمية المستدامة وتحقيق التكامل المؤسسي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتفعيل المشاركة المجتمعية.

ويعكس شعار «مكة تلهم العالم» المكانة الروحية والحضارية التي تحتلها مكة المكرمة، باعتبارها مدينة عالمية تستقطب ملايين الزوار سنويًا، بما يمنح المبادرات التنموية التي تنطلق منها بعدًا إنسانيًا وثقافيًا يتجاوز الحدود المحلية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المركاز طوال شهر رمضان، عبر برنامج متكامل من اللقاءات والجلسات النوعية التي تستهدف تعزيز الحوار البنّاء، واستشراف المبادرات المستقبلية التي تخدم المجتمع المكي وتسهم في ترسيخ نموذج تنموي مستدام، يعزز من مكانة العاصمة المقدسة كوجهة رائدة في مجالات الابتكار المجتمعي وجودة الحياة.