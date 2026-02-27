ناسداك يغلق منخفضاً بأكثر من 1% في ظل الضغوط على القطاع التكنولوجي بسبب إنفيديا

انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا الداو جونز) خلال تداولات اليوم الخميس نتيجة الضغوط على القطاع التكنولوجي في ظل مبيعات على سهم إنفيديا.

وانخفض سهم إنفيديا بأكثر من 5% مسجلا أكبر خسائر يومية في أشهر، وهو ما دفع المستثمرين بعيداً عن أسهم شركات البرمجيات.

وينتظر المستثمرون نتائج جولة ثالثة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وصرح مسؤول إيراني بأن طهران وواشنطن قد تتوصلان إلى إطار عمل لاتفاق إذا فصلت الولايات المتحدة بين "القضايا النووية وغير النووية".

من ناحية أخرى، صرح عضو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ستيفن ميران، إن نمو الوظائف القوي في يناير كان "أمرًا جيدًا جدًا"، لكنه أضاف أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض معدل الفائدة الإجمالي بمقدار نقطة مئوية كاملة (1%) هذا العام، نظرًا لوجود مخاطر لا تزال قائمة على سوق العمل، بينما لم يعد التضخم يمثل مشكلة.

وكشفت بيانات حكومية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة سجل ارتفاعاً إلى 212 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 208 آلاف طلب في القراءة السابقة لكن دون توقعات ببلوغ العدد 217 ألفاً.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأقل من 0.1% (ما يعادل 17 نقاط) إلى 49499 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 49815 نقطة وأقل مستوى عند 49237 نقطة.

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 6909 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 6947 نقطة وأقل مستوى عند 6859 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.2% (ما يعادل 273 نقطة) إلى 22878 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23109 نقاط وأقل مستوى عند 22671 نقطة.