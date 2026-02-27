الإيثريوم ينخفض وسط تباين شهية المخاطرة وعمليات جني الأرباح

ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الخميس في بورصة شيكاغو التجارية للسلع نتيجة مشتريات فنية مدعومة بقوة الطلب على الحبوب.

وطرحت السعودية مناقصة لشراء 655 ألف طن متري من القمح، وفق ما أعلنته الهيئة السعودية الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب يوم الخميس.

ومن المقرر أن يتم تسليم القمح خلال الفترة من مايو إلى يوليو، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وحدد المصدر أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو 27 فبراير، وفق ما ذكره متعاملون في الأسواق الأوروبية، على أن تُعلن النتائج في 2 مارس.

وقال المتعاملون إن الشحنات المطلوبة ستصل عبر 11 شحنة بحرية، تشمل سفينة واحدة إلى ميناء جازان، وثلاث شحنات إلى الدمام، وثلاث إلى ينبع، وأربع إلى جدة.

وبحسب التفاصيل، تم طلب ما يصل إلى 240 ألف طن للتسليم إلى جدة بين 1 مايو و15 يوليو، و180 ألف طن إلى ينبع للوصول بين 15 مايو و30 يونيو، و180 ألف طن إلى الدمام للوصول بين 1 مايو و15 يوليو، إضافة إلى 55 ألف طن إلى جازان للوصول بين 1 و15 يونيو.

وأشار المتعاملون إلى أن الشحنات إلى جدة والدمام وينبع تم طلبها في دفعات حجم كل منها 60 ألف طن. كما أشاروا إلى أنه من الممكن أن تتجاوز الكميات المشتراة الحجم المعلن للمناقصة البالغ 655 ألف طن.

وكانت الهيئة قد اشترت في مناقصتها السابقة بتاريخ 19 يناير ما يقدر بنحو 907 آلاف طن من القمح الصلب.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو أيار في تمام الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 5.74 دولار للبوشل.