رمضان والعيد.. دراسة تكشف ذروة التسوق وارتفاع الإنفاق 30% في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت دراسة عن ارتفاع نشاط البحث في قطاع البيع بالتجزئة بالمملكة بنسبة تقارب 13% خلال شهر رمضان، مع تسارع ملحوظ في وتيرة الشراء خلال الأيام التي تسبق عيد الفطر، حيث يصل معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى نحو 30% في أسبوع واحد فقط.

وأوصت الدراسة المشتركة التي أجرتها شركتا جوجل و فيزا، بعدد من الإجراءات التي تساعد شركات التجارة الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية على تحقيق النجاح خلال موسم الذروة، إذ يُعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر من أكثر مواسم العام نشاطاً في هذا القطاع.

وتعليقا على الدراسة، قال عبد الرحمن المبارك، العضو المنتدب للعمليات في فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، "يشهد شهر رمضان وعيد الفطر زيادة كبيرة في حجم عمليات التوصيل، بالتزامن مع ارتفاع توقعات العملاء فيما يتعلق بسرعة التسليم ودقة المواعيد، كما يولي المستهلكون أهمية متزايدة لتلقي تحديثات واضحة ومستمرة حول شحناتهم، إلى جانب التزام صارم بوصولها في الوقت المحدد، خاصةً عندما تكون مرتبطة بالهدايا."

وأوضح "المبارك" استناداً إلى خبرة شركته الواسعة في دعم شركات التجارة الإلكترونية في المملكة وعالمياً "أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الفترة يعتمد بشكل أساسي على التخطيط المبكر، والالتزام بالجدول الزمني للشحنات، إلى جانب التعاون مع مزودي خدمات لوجستية موثوقين، بما يضمن لتلك الشركات اجتياز موسم الذروة بكفاءة والحفاظ على وتيرة النمو بعد انتهائه."

كما سلط الضوء على خمس ممارسات رئيسية تُسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحقيق أفضل أداء خلال ذروة شهر رمضان وعيد الفطر:

أولاً: التخطيط المبكر وتحديد مواعيد التسليم بدقة

يُعد التخطيط المسبق عاملاً حاسماً للحفاظ على جودة الخدمات، الشركات التي تضبط مستويات مخزونها وتحدد مواعيد التسليم النهائية وخيارات الشحن الأنسب قبل شهر رمضان، تكون أكثر استعداداً لمواكبة ارتفاع وتيرة التسوق. كما أن توفير خيارات شحن توازن بين الأسعار التنافسية والتسليم في الموعد المحدد، يساعد الشركات على وضع جداول زمنية واقعية وإدارة توقعات العملاء بكفاءة.

ثانياً: مواءمة مواعيد التسليم مع سلوكيات المستهلكين

تشهد أوقات رمضان تغييرات في الروتين اليومي تدفع المستهلكين غالباً للتسوق في المساء أو في ساعات متأخرة من الليل. لذلك، فإن تقديم تحديثات شبه فورية وتمكين العملاء من التحكم في توقيت ومكان استلام الطرود يقلل من حالات عدم التسليم ويحد من تصاعد شكاوى خدمة العملاء خلال فترات الذروة.

ثالثاً: الاهتمام بالتغليف لتحسين تجربة العميل

يلعب التغليف دوراً محورياً في حماية المنتجات وتعزيز صورة العلامة التجارية، لا سيما في مواسم تقديم الهدايا. بعض اللمسات البسيطة، مثل العبارات المكتوبة بخط اليد أو بطاقات التهنئة بالأعياد، تضفي رونقاً خاصاً على تجربة فتح الطرود وتعزز رضا العملاء.

رابعاً: التعامل مع الأيام التي تسبق عيد الفطر باعتبارها فترة حرجة

تشهد هذه الفترة ازدحاماً كبيراً في خدمات التوصيل، حيث تصبح السرعة والموثوقية مفتاح النجاح، وتتيح خدمات الشحن السريع المحددة باليوم للشركات الوفاء بمواعيد التسليم وتلبية توقعات العملاء خلال ذروة الطلب.

خامساً: الاستعداد للشحنات المرتجعة بعد العيد

لا تنتهي مسؤولية التسليم بانتهاء العيد، إذ تزداد معدلات المرتجعات خاصة بين العملاء الجدد. الشركات التي تعتمد عمليات إرجاع مبسطة واستباقية، تتمكن من استعادة مخزونها بسرعة، إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة، وضمان استمرار عملياتها بسلاسة بعد انتهاء موسم الذروة.

مع التنامي المستمر لسوق التجارة الإلكترونية في المملكة، يُشكل رمضان وعيد الفطر فرصة استثنائية للشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات التي تستعد جيداً وتضمن استمرارية جودة خدماتها خلال فترة الذروة، قادرة على تحويل المبيعات الموسمية إلى نمو مستدام طويل الأمد.