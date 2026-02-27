سعر الفضة يتقدم بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 27-02-2026

عزز سعر الفضة (SILVER) مكاسبه في تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتماسك مستوى الدعم المحوري عند 86.00$، ما وفر أرضية فنية صلبة أكسبت السعر زخماً إيجابياً واضحاً، وجاء هذا التحسن بالتزامن مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي حادة ومبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع توارد إشارات إيجابية تدعم استمرار التعافي.

ويتحرك السعر حالياً في إطار موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مستفيداً من استقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من فرص تمديد المكاسب خلال الفترة المقبلة، ما لم تظهر ضغوط بيعية تعيد اختبار مستويات الدعم من جديد.