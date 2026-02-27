الاقتصاد

سعر النفط الخام يشهد تحركات شديدة التقلب – توقعات اليوم – 27-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-27 01:43AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) في تداولاته اللحظية الأخيرة وسط تحركات متقلبة، متأثراً بصمود مستوى المقاومة الحالي عند 65.35$، بالتزامن مع اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما كوّن ضغطاً فنياً سلبياً مزدوجاً حدّ من محاولات التعافي.

 

ويأتي ذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي على مؤشرات القوة النسبية، عقب نجاح السعر في تصريف حالة التشبع البيعي السابقة، وهو ما قد يفتح المجال أمام مزيد من التراجعات التصحيحية على المدى القريب، خاصة في حال استمرار التداول دون مستوى المقاومة المذكور.

