سعر النفط الخام يشهد تحركات شديدة التقلب – توقعات اليوم – 27-02-2026

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) في تداولاته اللحظية الأخيرة وسط تحركات متقلبة، متأثراً بصمود مستوى المقاومة الحالي عند 65.35$، بالتزامن مع اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما كوّن ضغطاً فنياً سلبياً مزدوجاً حدّ من محاولات التعافي.

ويأتي ذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي على مؤشرات القوة النسبية، عقب نجاح السعر في تصريف حالة التشبع البيعي السابقة، وهو ما قد يفتح المجال أمام مزيد من التراجعات التصحيحية على المدى القريب، خاصة في حال استمرار التداول دون مستوى المقاومة المذكور.