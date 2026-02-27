موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يسعى نادي ليفربول لمواصلة مطاردته للمقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا عندما يستقبل وست هام يونايتد على ملعب آنفيلد يوم السبت المقبل. ويدخل “الريدز” اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوز قاتل في الجولة الماضية على نوتينغهام فورست، مما جعلهم يتساوون في النقاط مع تشيلسي.

من جهة أخرى، يدخل “الهامرز” تحت قيادة نونو إسبريتو سانتو اللقاء وهم على بُعد نقطتين فقط من منطقة الأمان، حيث تشتعل معركة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد المباراة

ستنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ووست هام في الأوقات التالية:

بتوقيت القاهرة: الساعة 5:00 مساءً يوم السبت، 28 فبراير 2026.

بتوقيت مكة المكرمة: الساعة 6:00 مساءً يوم السبت، 28 فبراير 2026.

القنوات الناقلة

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصرياً عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية، وستنقل المواجهة تحديداً عبر قناة بي إن سبورتس 1

أخبار فريق ليفربول

يعاني فريق المدرب أرني سلوت من قائمة إصابات متزايدة:

فلوريان فيرتز: تحوم الشكوك حول مشاركته بعد انسحابه من الإحماء في المباراة الماضية بسبب إصابة طفيفة، لكن من المحتمل تواجده في هذه الموقعة.

ألكسندر إيساك: لا يزال المهاجم السويدي خارج الحسابات لفترة، رغم ظهوره في التدريبات بالكرة مؤخراً.

جيريمي فريمبونج: أكد سلوت اقتراب عودة الظهير الهولندي بعد إصابته في دوري الأبطال.

كونور برادلي: تأكد غيابه حتى نهاية الموسم.

أخبار فريق وست هام

يفتقد الضيوف خدمات عدد من اللاعبين الأساسيين:

بابلو فيليبي: الوافد الجديد في يناير سيغيب لفترة طويلة بسبب مشكلة في ربلة الساق (السمانة).

لوكاس فابيانسكي وفريدي بوتس: لا يزال الثنائي ضمن قائمة المصابين.

تاريخ المواجهات المباشرة