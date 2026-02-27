الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 27-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-27 02:29AM UTC

يتحرك سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بشكل متذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة المحوري 2,100$، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق في الفترة المقبلة، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافيه خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج.

