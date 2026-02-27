شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 27-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-27 02:29AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يتحرك سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بشكل متذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة المحوري 2,100$، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق في الفترة المقبلة، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافيه خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج.