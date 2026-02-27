تكنولوجيا: إطلاق هاتفي فيفو إكس 300 ألترا وإكس 300 إف إي عالمياً كما تشير الشهادات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق فيفو طرازين جديدين في تشكيلة إكس 300 الرائدة الخاصة بها. اجتاز هاتفا فيفو إكس 300 ألترا وإكس 300 إف إي شهادات متعددة، مما يشير إلى أن الإطلاق العالمي مرجح.

لم يتم إطلاق هاتف فيفو إكس 200 ألترا في العام الماضي عالميا وظل طرازا حصريا في الصين. ومع ذلك، من المتوقع إطلاق هاتف فيفو إكس 300 ألترا القادم في السوق العالمية، كما تشير شهادة جديدة.

في وقت سابق، اجتاز هاتف برقم الطراز “في 2562” شهادتي اللجنة الاقتصادية الأوراسية (إي إي سي) وتي كيه دي إن. ومع ذلك، لم تؤكد أي من الشهادات اسم الجهاز.

الآن تم اعتماد الجهاز من قبل إس دي بي بي آي في إندونيسيا. تؤكد القائمة أن رقم الطراز “في 2562” ينتمي إلى المتغير العالمي لهاتف فيفو إكس 300 ألترا.

بصرف النظر عن هاتف إكس 300 ألترا، اجتاز هاتف فيفو إكس 300 إف إي شهادة إس دي بي بي آي برقم الطراز “في 2537”. ومؤخرا، ظهر هاتف إكس 300 إف إي أيضا على جيك بنش بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس. ومن المتوقع أن يكون نسخة معاد تسميتها من هاتف فيفو إس 50 برو ميني الذي تم إطلاقه في الصين.

المواصفات المتوقعة لهاتف فيفو إكس 300 ألترا

وفقا للتسريبات، سيتميز هاتف فيفو الرائد القادم بشاشة مسطحة من نوع إل تي بي أو أو إل إي دي مقاس 6.82 بوصة بدقة 2 كيه. من المتوقع أن يتضمن إعداد الكاميرا الخلفية من زايس كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

على عكس هاتف فيفو إكس 300 برو المزود بشريحة دايمينسيتي 9500، يُشاع أن طراز ألترا سيستخدم مجموعة شرائح سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس. وقد يتميز ببطارية تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 120 واط (بنك طاقة أنكر بسعة 20 ألف متاح حاليا بسعر 50 دولارا على أمازون).

تشير الشائعات إلى أن هاتف فيفو إكس 300 ألترا قد يتم إطلاقه في مارس في الصين. ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن التفاصيل رسميا بعد.

