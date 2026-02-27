الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 27-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 27-02-2026 1/2
  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 27-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 27-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-27 01:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وسط تأثر الزوج من الضغط السلبي نتيجة تحركاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع حركة الزوج بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار السلبي.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا