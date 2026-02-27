سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 27-02-2026

تقدم قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وسط تأثر الزوج من الضغط السلبي نتيجة تحركاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع حركة الزوج بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار السلبي.