تكنولوجيا: روبوروك تطلق مكنسة كهربائية روبوتية جديدة مزودة بممسحة أسطوانية في المزيد من البلدان

أطلقت شركة روبوروك المكنسة الكهربائية والممسحة الروبوتية كيو ريفو كيرف 2 فلو في أوروبا. يعد هذا الطراز، الذي تم الكشف عنه في عام 2025 والمتوفر بالفعل في الولايات المتحدة، أول طراز للعلامة التجارية يتميز بنظام مسح أسطواني. تشمل الميزات الأخرى فرشا مضادة للتشابك، وتنظيفا ذكيا في محطة الإرساء، ودعما لمعيار ماتر.

تم إطلاق المكنسة الكهربائية والممسحة الروبوتية روبوروك كيو ريفو كيرف 2 فلو في أوروبا. تم الإعلان عن هذا الطراز في أواخر عام 2025 وهو متوفر بالفعل في أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة وأستراليا.

تعد كيو ريفو كيرف 2 فلو أول مكنسة كهربائية روبوتية من روبوروك تأتي مزودة بممسحة أسطوانية، بدلا من وسادات المسح المسطحة الدوارة أو الاهتزازية. وتعتبر المماسح الأسطوانية على نطاق واسع أنها توفر مسحا أكثر شمولا من نظيراتها ذات رؤوس المسح. تتميز مكنسة كيرف 2 فلو بممسحة أسطوانية “سبايرا فلو” عريضة للغاية يبلغ طولها 270 ملم، أي حوالي 10.6 بوصة، وتدور 220 مرة في الدقيقة. ووفقا للعلامة التجارية، فإنها توفر ضغط مسح يزيد عن ضعف ضغط رأس الممسحة المسطح. تقوم مكشطة داخلية بإزالة المياه القذرة أثناء التنظيف لمنع انتشار الأوساخ على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ترتفع الممسحة الأسطوانية حتى 15 ملم، أي حوالي 0.6 بوصة، مع درع لمنعها من تبليل ألياف السجاد.

بالنسبة للكنس، تجمع مكنسة كيو ريفو كيرف 2 فلو بين قوة شفط تصل إلى 20000 باسكال مع الفرشاة الرئيسية “دو ديفايد” المضادة للتشابك وفرشاة جانبية أصغر. يتنقل الروبوت في منزلك باستخدام تقنية لايدار وسيعود تلقائيا إلى محطة الإرساء الذكية متعددة الوظائف لإعادة الشحن حسب الحاجة. توفر المحطة أيضا وظائف التنظيف، مثل غسل الممسحة بالماء الساخن بدرجة حرارة 75 درجة مئوية، أي حوالي 167 درجة فهرنهايت، وتجفيف الممسحة بالهواء الدافئ بدرجة حرارة 55 درجة مئوية، أي حوالي 131 درجة فهرنهايت. يمكن للمستخدمين التحكم في الجهاز عن بعد عبر تطبيق روبوروك، أو باستخدام المساعد الصوتي “هالو روكي”، أو عبر أنظمة بيئية تابعة لجهات خارجية بفضل دعم معيار ماتر.

يمكنك الآن شراء المكنسة الكهربائية والممسحة الروبوتية روبوروك كيو ريفو كيرف 2 فلو من متجر العلامة التجارية عبر الإنترنت في بلدان مثل ألمانيا. ويُعرض الجهاز حاليا بسعر مخفض يبلغ 749 يورو مع سعر تجزئة مقترح يبلغ 899 يورو، بالإضافة إلى زجاجة مجانية من محلول التنظيف بقيمة 19.99 يورو.

