سعر النفط خام برنت يبحث عن اتجاه – توقعات اليوم – 27-02-2026

شهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) ارتداداً إيجابياً على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وجاء هذا بالتزامن مع استناده أيضاً لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما أكسب الزوج زخماً إيجابياً مضاعفاً ساعده على الارتداد سريعاً، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر على استهداف مقاومات جديدة في الفترة المقبلة.